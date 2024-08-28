Саакашвили повздорил с судьей в ходе заседания

Экс-глава грузинского государства повздорил с судьей, который призвал его заканчивать свою речь. Инцидент случился в ходе заседания по "делу о пиджаках".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возмутился поведением судьи Тбилисского городского суда, прервавшего его выступление на заседании по "делу о пиджаках". Об этом сообщают местные СМИ.

"Господин судья, я понимаю, что вы вынуждаете меня закончить, но хочу спросить вас, знаете ли вы с кем разговариваете? Я – Михаил Саакашвили"

– экс-глава государства

Он заявил это в ответ на призыв судьи заканчивать речь, в которой он говорил об успехах и ошибках его правительства 12 лет назад.

Михаил Саакашвили отметил, что эссе на эту тему попросил написать его журнал Economist.

"Вы знаете журнал Economist? Не знаю, читаете вы его или нет, но это ведущий журнал в мире. Этот журнал попросил меня, и я написал гораздо более длинное эссе, чем речь, которую я произнес сейчас"

– Михаил Саакашвили

Он подчеркнул, что его мнение интересно таким изданиям, как Economist и Wall Street Journal.

"А вам, господин судья, и вашим покровителям не интересно?"

– экс-президент республики

Он добавил, что никому не удастся закрыть ему рот.