ЦИК Грузии закрыл регистрацию партий на парламентские выборы

В Грузии подошел к концу первый период предвыборной кампании – закончилась регистрация партий-участниц парламентских выборов. По информации ЦИК, гражданам предстоит сделать свой выбор в пользу либо правящей "Грузинской мечты", либо одной из 26 оппозиционных партий.

Как рассказали сегодня в Центральной избирательной комиссии Грузии, грузинские политические партии более не смогут подавать заявления на участие в парламентских выборах 26 октября. Последний срок, когда они могли это сделать – пятница 30 августа.

К этому моменту, по данным чиновников ЦИК, оформить документы успели 27 партий. Таким образом, грузинским гражданам 26 октября предстоит отдать свои голоса либо за правящую "Грузинскую мечту", либо за одну из 26 оппозиционных партий.

В Центральной избирательной комиссии пояснили, что "Грузинская мечта" и еще девять партий, представленных в нынешнем парламенте Грузии, прошли регистрацию автоматически, без необходимости сбора и представления в ЦИК 25000 подписей грузинских граждан.

Три десятка партий из непарламентской оппозиции смогли выполнить это обязательное условие, однако 13 из них в регистрации в итоге было отказано.

Теперь у прошедших регистрацию партий есть задача в течение четырех недель подать в ЦИК списки кандидатов в депутаты, причем один и тот же человек не может проходить кандидатом в списках двух и более партий. Каждый список должен содержать от 30 до 200 политиков.