Зурабишвили официально назначила выборы в парламент Грузии

В Грузии официально назначили на 26 октября парламентские выборы. Соответствующее распоряжение подписала президент страны.
"Сейчас мы не имеем дело с обычными выборами, когда гражданин выбирает, какая политическая сила наиболее близка его мировоззрению, а имеем дело со спасением будущего страны"
– Саломе Зурабишвили
Она отметила, что от того, как проголосуют граждане, будет зависеть дальнейшее развитие республики.
"Наш нынешний выбор экзистенциален, этот выбор определит судьбу страны на долгие годы"
– глава государства
Кроме того, она обвинила во лжи представителей "Грузинской мечты", которые заявляли о том, что избирателям на предстоящих выборах необходимо будет выбирать между миром и войной.
Согласно Конституции, президент Грузии назначает выборы за 60 дней до дня голосования. На данный момент регистрацию для участия в выборах прошли 17 партий.