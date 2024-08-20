Зурабишвили официально назначила выборы в парламент Грузии

До парламентских выборов в Грузии осталось 60 дней. Сегодня президент республики подписала распоряжение, которым официально назначила их проведение.

В Грузии официально назначили на 26 октября парламентские выборы. Соответствующее распоряжение подписала президент страны.

"Сейчас мы не имеем дело с обычными выборами, когда гражданин выбирает, какая политическая сила наиболее близка его мировоззрению, а имеем дело со спасением будущего страны"

– Саломе Зурабишвили

Она отметила, что от того, как проголосуют граждане, будет зависеть дальнейшее развитие республики.

"Наш нынешний выбор экзистенциален, этот выбор определит судьбу страны на долгие годы"

– глава государства

Кроме того, она обвинила во лжи представителей "Грузинской мечты", которые заявляли о том, что избирателям на предстоящих выборах необходимо будет выбирать между миром и войной.

Согласно Конституции, президент Грузии назначает выборы за 60 дней до дня голосования. На данный момент регистрацию для участия в выборах прошли 17 партий.