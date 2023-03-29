Вестник Кавказа

Взрыв на макаронной фабрике в Турции унес жизнь человека

Взрыв на макаронной фабрике в Турции унес жизнь человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один человек погиб в результате взрыва на фабрике макаронных изделий на северо-западе Турции. Еще десятки человек пострадали. ЧП случилось в провинции Сакарья.

Рабочий стал жертвой взрыва, который прогремел сегодня на макаронной фабрике на северо-западе Турции и затем вылился в пожар, подробности ЧП рассказали местные СМИ.

Инцидент случился в провинции Сакарья, а точнее в районе Хендек.

По последним данным, ранены в результате были 33 человека, передает TRT. Помимо прочего, во время тушения пожарные извлекли из-под завалов тело сотрудника.

Кроме того, пострадали и сами огнеборцы: трое было легко травмированы.

Ранее сегодня днем в администрации губернатора провинции заявили о 25 раненых. Сообщалось, что состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.

Почему произошел взрыв, пока не известно. По одной версий, сдетонировало что-то у зернохранилища. Идет расследование.

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