Вестник Кавказа

Россияне пошли на рекорд по отсутствию летних отпусков

Россияне пошли на рекорд по отсутствию летних отпусков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России два года подряд наблюдается рекордно высокий уровень доли людей, которые не отдыхают летом. В этом году от летнего отдыха отказались 33% граждан. При этом длительность отпусков сократилась.

Летом 2024 года не отдыхали 33% россиян, следует из опроса ВЦИОМ.

Доля тех, кто отказался от отпуска ради работы в летний период в этом году оказалась на максимальном уровне, выше этот показатель был только прошлым летом - 35%. В предыдущие пять лет доля тех, кто не отдыхал летом держалась в пределах 20-24%, то есть была менее четверти, а последние два года превышает треть.

В 2024 году от отпуска в летний период в основном отказывалась молодежь в возрасте 25-34 года, чаще мужчины.

Также в стране сохраняется тенденция на сокращение летних отпусков: в 2020 году россияне отдыхали в среднем 33 дня, в 2021 году - 31 день, в 2022 - 30, в 2023 - 22, а в этом году только 20 дней.

Из тех, кто взял отпуск летом, 22% провели его на даче, 21% - дома, 4% - за границей. Из тех, кто выбрал путешествия по стране, 53% поехали в отпуск на машине.

Телефонный опрос был проведен 6 сентября, участие в нем приняли 1 600 совершеннолетних жителей РФ из разных регионов.

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