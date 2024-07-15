Пашиняна ждут в Грузии

Армянский премьер сегодня совершит визит в Грузию. Он встретится со своим грузинским коллегой. После этого состоится пресс-конференция.

Армянский премьер Никол Пашинян приедет сегодня в Грузию с официальным визитом, сообщает пресс-служба руководителя грузинского правительства.

В Тбилиси Пашинян проведет переговоры со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Официальная церемония состоится в администрации правительства страны в 14:00 мск.

Отмечается, что Пашинян и Кобахидзе пообщаются с глазу на глаз, а затем и в расширенном составе. После этого премьеры двух стран выскажутся для представителей СМИ.

Стоит добавить, что в начале сентября в Грузии находился министр обороны РА Сурен Папикян, у которого состоялись переговоры с Кобахидзе, а также с главой МО Грузии Ираклием Чиковани.