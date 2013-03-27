Вестник Кавказа

ДТП в Армении привело к смерти водителя

ДТП в Армении привело к смерти водителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина за рулем иномарки упал в овраг на трассе около Гегаркунике в Армении. От травм он погиб по пути в больницу.

Авария случилась на автомагистрали Чамбарак-Берд в Гегаркунике в Армении. Она унесла жизнь одного человека, рассказали в МВД республики.

Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и выехал с дороги. Из-за этого он свалился в 15-метровый овраг.

48-летнего водителя и двоих его пассажиров оперативно доставили в больницу на карете скорой помощи. К сожалению, мужчину за рулем иномарки спасти не удалось – он погиб по пути.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пятеро разбились в аварии под Гегаркуником

Зима придет в Армению с Баренцева моря

Зима придет в Армению с Баренцева моря

Российский военнослужащий погиб на Севане

В Армении чуть не сгорел Гегаркуник

В Армении чуть не сгорел Гегаркуник

Армянское село

Армянское село

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы