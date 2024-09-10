Ураган на Ставрополье мешает движению машин

Сильный боковой ветер мешает движению автомобилей на Ставрополье. Экстренные службы начали усиленную работу, рассказали в краевой Госавтоинспекции. Порывы ветра достигают 25 м/с.
"Сильный боковой ветер осложняет дорожное движение в регионе. Порывы наблюдаются в Ставрополе, Шпаковском, Изобильненском, Красногвардейском, Туркменском, Андроповском, Степновском, Арзгирском, Нефтекумском, Георгиевском, Советском, Левокумском и Новоалександровском округах"
- Госавтоинспекция Ставрополья
В ведомстве рекомендуют автомобилистам лишний раз не выезжать на дороги. Если куда-то поехать все-таки нужно, то для безопасности стоит выдержать дистанцию, снизить скорость и передвигаться плавно и аккуратно. По возможности не находится рядом с ветхими деревьями и постройками.