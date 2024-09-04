В ставропольском Левокумском тушат пожар рядом с СТО

Сегодня вечером в селе Левокумское на Ставрополье вспыхнул пожар – возгорание сухой травы перекинулось на склад автомобильных покрышек рядом со станцией технического обслуживания автомобилей, огонь удалось локализовать.

Жара, установившаяся в Ставропольском крае, добавила работы пожарным – сейчас они ликвидируют пожар возле станции технического обслуживания (СТО) в Минераловодском округе, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ по региону.

"Горят покрышки на открытой территории, на площади 200 квадратных метров, за зданием СТО в селе Левокумское по улице Дорожная"

- МЧС Ставрополья

Пожар вспыхнул из-за с сухой травы, воспламенившейся на площади в 600 кв м, затем огонь перекинулся на складированные автопокрышки, однако его удалось достаточно быстро локализовать.

Засуха и сильный ветер в регионе спровоцировали десятки пожаров – только за минувшие выходные бригады огнеборцы выезжали для тушения 94 пожаров, 72 из которых были ландшафтными, а самый крупный из них тушили накануне в Ставрополе - огонь охватил более 25 га сухостоя на территории 11 садовых товариществ, пострадали дачные строения, добавили в краевом МЧС.