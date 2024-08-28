Вестник Кавказа

Ставрополью не светит рост турпотока

Ставрополью не светит рост турпотока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рост потока туристов на Ставрополье не случится. Правительство края надеется, что регион сохранит прошлогодние показатели.

Ставрополье не готово побить прошлогодний рекорд по числу туристов. Это связано с недостатком инфраструктуры, рассказал министр туризма края Андрей Толбатов.

"Мы в этом году не ждем слишком больших рывков в изменении турпотока, потому что в 2023 году зафиксировали определенный уровень. Это связано с номерным фондом, местами размещения"

- Андрей Толбатов

В прошлом году Ставропольский край посетили 9 млн человек. Министр высказал надежду на то, что регион сохранит стабильность по турпотоку, а не уменьшит показатели. С его слов, рывок мог быть возможен при условии увеличения числа номерного фонда. Тогда бы у Ставрополья не было инфраструктурных ограничений.

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