Ставрополью не светит рост турпотока

Рост потока туристов на Ставрополье не случится. Правительство края надеется, что регион сохранит прошлогодние показатели.
Ставрополье не готово побить прошлогодний рекорд по числу туристов. Это связано с недостатком инфраструктуры, рассказал министр туризма края Андрей Толбатов.
"Мы в этом году не ждем слишком больших рывков в изменении турпотока, потому что в 2023 году зафиксировали определенный уровень. Это связано с номерным фондом, местами размещения"
- Андрей Толбатов
В прошлом году Ставропольский край посетили 9 млн человек. Министр высказал надежду на то, что регион сохранит стабильность по турпотоку, а не уменьшит показатели. С его слов, рывок мог быть возможен при условии увеличения числа номерного фонда. Тогда бы у Ставрополья не было инфраструктурных ограничений.