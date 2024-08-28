Вестник Кавказа

Рейс Москва-Сочи экстренно сел на Ставрополье

Рейс Москва-Сочи экстренно сел на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Командир самолета, летевшего из российской столицы в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Минвод. Вероятно это произошло из-за сообщения о неисправности воздушного судна.

Самолет, выполнявший рейс Москва-Сочи, в экстренном порядке сел на запасном аэропорту Минвод. Перед этим экипаж подал сигнал бедствия, рассказали СМИ.

Пролетая над Ставропольским краем, командир судна Airbus А-321 запросил у аэропорта курорта посадку. Из-за этого самолет изменил курс и вместо краснодарского курорта прилетел в Минводы.

"Самолет успешно приземлился"

- аэропорт Минвод

Вероятной причиной стал сигнал о неисправности, на который пилоты оперативно среагировали.

Детали обстоятельства продолжают выяснять.

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