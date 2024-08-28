Рейс Москва-Сочи экстренно сел на Ставрополье

Командир самолета, летевшего из российской столицы в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Минвод. Вероятно это произошло из-за сообщения о неисправности воздушного судна.
Самолет, выполнявший рейс Москва-Сочи, в экстренном порядке сел на запасном аэропорту Минвод. Перед этим экипаж подал сигнал бедствия, рассказали СМИ.
Пролетая над Ставропольским краем, командир судна Airbus А-321 запросил у аэропорта курорта посадку. Из-за этого самолет изменил курс и вместо краснодарского курорта прилетел в Минводы.
"Самолет успешно приземлился"
- аэропорт Минвод
Вероятной причиной стал сигнал о неисправности, на который пилоты оперативно среагировали.
Детали обстоятельства продолжают выяснять.