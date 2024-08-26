Самолет вернулся в Сочи из-за травмы бортпроводника

Борт из Сочи в Казань задержали в вылете накануне. Причиной стала травма, полученная стюардом при демонстрации спасательного оборудования.

Накануне самолет компании "Уральские авиалинии" был возвращен на стоянку за несколько минут до вылета из Сочи - один из стюардов вывихнул плечо, проводя инструктаж пассажиров.

"Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить... у него "вылетел" левый плечевой сустав – последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали "скорую"

– пресс-служба перевозчика

Воздушное судно вернулось на стоянку, пострадавший сотрудник был передан медикам, его место на рейсе занял другой бортпроводник. В результате вылет был задержан на час, поделились в авиакомпании с РИА Новости.