Вестник Кавказа

Самолет вернулся в Сочи из-за травмы бортпроводника

Самолет вернулся в Сочи из-за травмы бортпроводника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борт из Сочи в Казань задержали в вылете накануне. Причиной стала травма, полученная стюардом при демонстрации спасательного оборудования.

Накануне самолет компании "Уральские авиалинии" был возвращен на стоянку за несколько минут до вылета из Сочи - один из стюардов вывихнул плечо, проводя инструктаж пассажиров.

"Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить... у него "вылетел" левый плечевой сустав – последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали "скорую"

– пресс-служба перевозчика

Воздушное судно вернулось на стоянку, пострадавший сотрудник был передан медикам, его место на рейсе занял другой бортпроводник. В результате вылет был задержан на час, поделились в авиакомпании с РИА Новости.

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