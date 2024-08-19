Поломка самолета стала причиной задержки рейса Минводы-Москва

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" сломался в аэропорту Минеральных Вод, из-за чего произошла задержка рейса в Москву. Пассажирам дали горячее питание и номера в отелях.
Самолет авиаперевозчика "ЮТэйр" задержался в аэропорту Минвод из-за технических неполадок, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. Воздушное судно должно было отправиться в Москву.
"26 августа в аэропорту города Минеральные Воды задержан к вылету рейс авиакомпании „Ютэйр“ по маршруту до Москвы. Причина — поломка и замена воздушного судна Boeing 737−400 (159 мест) на Boeing 737−500 (126 мест)"
- Уральская транспортная прокуратура
Пассажиры, которые так и не добрались до российской столицы, перенаправлены на другие рейсы. Авиакомпания предоставила им горячее питание и места в гостиницах. Сейчас прокуратура проверят соблюдение "ЮТэйр" законодательства.