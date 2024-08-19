Вестник Кавказа

Поломка самолета стала причиной задержки рейса Минводы-Москва

Поломка самолета стала причиной задержки рейса Минводы-Москва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" сломался в аэропорту Минеральных Вод, из-за чего произошла задержка рейса в Москву. Пассажирам дали горячее питание и номера в отелях.

Самолет авиаперевозчика "ЮТэйр" задержался в аэропорту Минвод из-за технических неполадок, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. Воздушное судно должно было отправиться в Москву.

"26 августа в аэропорту города Минеральные Воды задержан к вылету рейс авиакомпании „Ютэйр“ по маршруту до Москвы. Причина — поломка и замена воздушного судна Boeing 737−400 (159 мест) на Boeing 737−500 (126 мест)"

- Уральская транспортная прокуратура

Пассажиры, которые так и не добрались до российской столицы, перенаправлены на другие рейсы. Авиакомпания предоставила им горячее питание и места в гостиницах. Сейчас прокуратура проверят соблюдение "ЮТэйр" законодательства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Воду отключили жителям Минвод из-за аварии

Воду отключили жителям Минвод из-за аварии

Аэропорт Минвод становится популярнее у туристов

Аэропорт Минвод становится популярнее у туристов

Направлений полетов из Ставрополя станет больше в 2025 году

Направлений полетов из Ставрополя станет больше в 2025 году

Самым популярным ж/д направлением на юге стал путь из Минвод в Кисловодск

Самым популярным ж/д направлением на юге стал путь из Минвод в Кисловодск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы