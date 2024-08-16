Ветер задержал в Сочи 20 вылетов

Экипажи 20 рейсов, отправляющихся из аэропорта Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время, прибывшие в аэропорт Сочи самолеты продолжают свои полеты без препятствий.
«В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полетов по состоянию на 15:00 мск экипажами 20 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы… При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов»
– пресс-служба авиагавани
Синоптики прогнозируют, что непогода не покинет регион в ближайшие 2 дня.
Отметим, что погодные условия играют значительную роль в принятии решения экипажем об изменении планового маршрута. В случае если область над аэропортом Сочи или на маршруте следования рейса находится под воздействием сильного ветра, грозы, тумана или других атмосферных явлений, экипажи принимают решение об обходе данной зоны и вылете на запасной аэродром.