Ветер задержал в Сочи 20 вылетов

Два десятка рейсов из аэропорта Сочи были задержаны из-за плохих метеоусловий. Сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Экипажи 20 рейсов, отправляющихся из аэропорта Сочи, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время, прибывшие в аэропорт Сочи самолеты продолжают свои полеты без препятствий.

«В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полетов по состоянию на 15:00 мск экипажами 20 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы… При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов»

– пресс-служба авиагавани

Синоптики прогнозируют, что непогода не покинет регион в ближайшие 2 дня.

Отметим, что погодные условия играют значительную роль в принятии решения экипажем об изменении планового маршрута. В случае если область над аэропортом Сочи или на маршруте следования рейса находится под воздействием сильного ветра, грозы, тумана или других атмосферных явлений, экипажи принимают решение об обходе данной зоны и вылете на запасной аэродром.