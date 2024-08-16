Отельеры Сочи обещают снизить цены в октябре

Отдых на сочинских курортах все же станет дешевле, но не раньше октября – отельеры обещают снизить цены на проживание на 15-30 %, опасаясь падения спроса из-за межсезонья.

Проживание в отелях Сочи все же станет дешевле для туристов, однако произойдет это только с октября, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Пока цены на курорте по-прежнему зашкаливают – они на 15-20% выше, чем годом ранее, поскольку купальный сезон продолжается и будет длиться весь сентябрь, погода будет летней, а спрос, как известно, рождает предложение и удерживает цены, передает "АиФ-Юг".

А вот с октября отели будут вынуждены снизить тарифы – межсезонье туристов в Сочи особо не привлекает, и тарифы падают в среднем на треть: терять клиентов отельерам не хочется.