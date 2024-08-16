Начало бархатного сезона в Сочи подорожало

Цена на размещение в отелях Сочи в сентябре выросли в сравнении с показателями 2023 года. Характерное снижение стоимости отпуска в бархатный сезон туроператоры ожидают во втором месяце осени.

Туристические услуги в бархатный сезон в Сочи подорожали на 15% в сравнении с прошлым годом. В сентябре цены почти не изменили по отношению к летним, отметили туроператоры. Снижение стоимости отдыха, характерное для бархатного сезона, начнется только с октября.

«Купальный сезон продолжается весь сентябрь, погода в это время фактически летняя, поэтому и цены никто не скидывает. А вот с октября отели обычно снижают тарифы от 15% до 30%. Сейчас загрузка объектов размещения в сентябре составляет где-то 77,5%, в октябре – 60,4%»

- директор компании «Ривьера» Бэлла Тарасова

Особенностью осеннего периода считается бронирование отдыха впритык, а не заранее. Продажи активируется где-то за две или три недели до намеченного отпуска.

Туроператоры добавили, что спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон возрос на 15%. Сейчас присутствует характерное затишье на последние даты августа, однако ко второй половине сентября число бронирований начнет возрастать.