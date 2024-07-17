Пашинян прилетел в Грузию

Армянский премьер прибыл в Тбилиси. Его встретил Ираклий Кобахидзе. Руководители обеих стран проведут переговоры, а потом сделают заявления.

Армянский премьер Никол Пашинян прилетел с официальным визитом в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Официальная церемония встречи прошла в администрации правительства. Пашиняна встретил глава кабинета министров Грузии Ираклий Кобахидзе.

Затем премьеры обоих государств приступили к переговорам. Кобахидзе отметил, что Тбилиси приветствует усилия Еревана, направленные на нормализацию отношений с соседями.

Он подчеркнул, что Грузия в рамках своих возможностей готова выполнить свою роль в достижении мира и стабильности в регионе, а также преодолении существующих вызовов.

Стоит добавить, что Пашинян прибыл в Тбилиси во второй раз в этом году. До этого он прилетал в январе для подписания документа о стратегическом партнерстве.