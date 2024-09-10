Вестник Кавказа

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Авария с участием двух отечественных автомобилей случилась на трассе Кавказ в Минводах. Виновником происшествия оказался водитель со стажем в 11 дней.

Малоопытный водитель стал виновником ДТП, случившегося на окраине Минвод. От его неосторожных действий пострадал человек, рассказали в ставропольской Госавтоинспекции.

"Сегодня, 16 сентября около 2 часов ночи на 351 км автодороги "Кавказ" водитель автомобиля Лада Приора, совершая маневр поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-210541, который двигался со встречного направления прямо"

- Госавтоинспекция Ставрополья

От удара водитель ВАЗ сломал грудную клетку.

За рулем Приоры оказался 21-летний молодой человек. Он получил права буквально 11 дней назад и не успел получить страховку на машину. В течение такого небольшого срока юноша уже был замечен в превышении скорости.

В ведомстве добавили, что во время нынешнего инцидента водитель Приоры был трезв. Проверка продолжается.

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