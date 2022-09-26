Запрет на хиджаб в России: законопроект отправлен на доработку

В России рассматривается возможность введения локальных запретов на ношение хиджаба. Внесенный в кабмин законопроект пока не получил поддержки и отправлен на доработку.

Запрет на хиджаб могут разрешить вводить в России, соответствующий законопроект поступил в правительство, после рассмотрения он направлен на доработку.

Инициатором законопроекта стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Согласно документу, носить хиджаб могли бы запрещать образовательные организации, а также региональные госорганизации. Законопроект предполагает возможность введения запрета на религиозную одежду или символику.

В РФ законодательно не установлены понятия "религиозная одежда", "одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой", что позволит трактовать закон неоднозначно, считают в кабмине.

"Законопроект нуждается в существенной доработке"

– правительство РФ

Также в кабмине отметили, что в законе "Об образовании в Российской Федерации" уже говорится, что школы "устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями", которые утверждают власти в регионах.

Инициатор законопроекта ссылается на то, что Россия - светское государство.

"Конституционный принцип светского государства означает, что никакая религия и религиозные представления о морали не могут быть основаниями для ограничений прав граждан или для создания потенциальных угроз для безопасности граждан в общественных местах"

– Даванков

По его словам, ограничения на одежду, которая закрывает лицо, необходимы на фоне на фоне высокого уровня террористических угроз, передает ТАСС.