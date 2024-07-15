Вестник Кавказа

Мошенники выманили у ставропольцев 45 млн рублей

Мошенники выманили у ставропольцев 45 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За неделю мошенники похитили у жителе Ставрополья  около 45 млн рублей. Один из случаев произошел с жительницей краевой столицы. Ей позвонил аферист, он представился сотрудником банка.

В последнее время на Ставрополье наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с похищением денежных средств у местных жителей. Согласно отчетам, за минувшую неделю с 9 по 15 сентября, мошенники сумели выманить у жертв около 45 млн рублей. Один из случаев произошел в краевой столице, где неизвестный преступник, выдавший себя за сотрудника банка, обманом завладел деньгами у одной из жительниц.

Женщине поступил звонок от мошенника, который представился сотрудником банка и придумал историю о том, что аферисты пытаются похитить с ее счета деньги. Чтобы «спасти» свои сбережения, пострадавшая согласилась на оформление кредита и перевела запрашиваемую сумму на якобы безопасный счет мошенника.

«Заявительница перечислила около шести млн рублей, а спустя время поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел»

– ГУ МВД по Ставрополью

Важно помнить, что ни один банк или финансовая организация не будет требовать перевода денежных средств на случайные счета для «защиты» ваших финансов. При получении подобных звонков, следует немедленно связываться с банком напрямую, используя номер телефона на обратной стороне банковской карты или официальный сайт.

Полиция активно работает над установлением личности и местонахождения злоумышленника, виновного в мошенничестве. По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы за совершенные действия.

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