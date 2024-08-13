Мошенницу приговорили к двум годам принудительных работ на Ставрополье

Суд приговорил жительницу Ставрополья к принудительным работам. Она занималась мошенничеством по телефону.

В Ставропольском крае вынесли приговор женщине, занимавшейся телефонным мошенничеством. Об этом сказано в заявлении региональной прокуратуры.

Суд в Буденновске назначил подсудимой два года принудительных работ.

"Подсудимая получила два года принудительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства"

– пресс-служба прокуратуры

Следствие полагает, что женщина вместе со своими подельниками обзванивала жителей края и рассказывала им о том, что их родственники угодили в аварию. После этого они убеждали их перечислить им денежные средства за то, чтобы не привлекать родственников к ответственности.

Установлено, что подсудимая получила от одной из потерпевших 300 тыс рублей. Суд обязал мошенницу выплатить эти деньги обманутой женщине.

Расследование в отношении подельников подсудимой продолжается.