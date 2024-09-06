Вестник Кавказа

Житель Ставрополья и его мать лишились 1 млн рублей после беседы с мошенницей

Житель Ставрополья и его мать лишились 1 млн рублей после беседы с мошенницей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина и его мать стали жертвами мошенников на Ставрополье. Они перевели на счета злоумышленников 1 млн рублей.

В Ставропольском крае 35-летний житель Петровского округа и его мать стали жертвами мошенников. Об этом рассказали 12 сентября управлении МВД России по региону.

"Мужчина пояснил, что познакомился в соцсетях с девушкой, которая в процессе общения рассказала о своем приятеле, являющемся сотрудником финансового учреждения. Она сказала, что он может помочь заявителю выгодно инвестировать деньги для дальнейшего заработка"

– пресс-служба управления

Там отметили, что потерпевшему понравилось это предложение. Он связался с незнакомцем и перевел на его счета свои сбережения и кредитные деньги.

Затем мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он убедил его привлечь к инвестициям еще одного человека. После этого житель края обратился к своей маме, которая оформила кредитную карту и перевести деньги злоумышленникам.

Через какое-то время женщина обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.                 

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