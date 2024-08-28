Границу с Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек

Таможенный контроль на границе России и Абхазии прошли с начала года 2 млн транспортных средств, информирует пресс-служба Краснодарской таможни.
Сообщается, что с 1 января контроль на границе прошли около 2 млн автомобилей и автобусов и более 9 млн человек. Основной поток приходится на летний сезон - с 1 мая турпоток составил более 6 млн человек, границу пересекли около 1 млн транспортных средств, включая 30 тыс экскурсионных автобусов, приезжающих в Абхазию на день.
Нагрузка на пункт пропуска Адлер в туристический сезон сильно вырастает и превышает пропускную способность пункта в семь раз: на пике в сутки границу переходит 71 тыс человек в обоих направлениях, пересекает почти 13 тыс автомобилей.
Напомним, перейти границу с Абхазией можно круглосуточно, таможня работает 24 часа в сутки, в курортный сезон в усиленном режиме. Для автомобилистов открыты 27 полос движения.