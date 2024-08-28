Границу с Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек

В 2024 году границу с Абхазией пересекли уже свыше 9 млн человек и 2 млн автомобилей. Половина потока пришлась на период с 1 мая по середину сентября.

Таможенный контроль на границе России и Абхазии прошли с начала года 2 млн транспортных средств, информирует пресс-служба Краснодарской таможни.

Сообщается, что с 1 января контроль на границе прошли около 2 млн автомобилей и автобусов и более 9 млн человек. Основной поток приходится на летний сезон - с 1 мая турпоток составил более 6 млн человек, границу пересекли около 1 млн транспортных средств, включая 30 тыс экскурсионных автобусов, приезжающих в Абхазию на день.

Нагрузка на пункт пропуска Адлер в туристический сезон сильно вырастает и превышает пропускную способность пункта в семь раз: на пике в сутки границу переходит 71 тыс человек в обоих направлениях, пересекает почти 13 тыс автомобилей.

Напомним, перейти границу с Абхазией можно круглосуточно, таможня работает 24 часа в сутки, в курортный сезон в усиленном режиме. Для автомобилистов открыты 27 полос движения.