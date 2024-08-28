Вестник Кавказа

Границу с Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек

Границу с Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году границу с Абхазией пересекли уже свыше 9 млн человек и 2 млн автомобилей. Половина потока пришлась на период с 1 мая по середину сентября.

Таможенный контроль на границе России и Абхазии прошли с начала года 2 млн транспортных средств, информирует пресс-служба Краснодарской таможни.

Сообщается, что с 1 января контроль на границе прошли около 2 млн автомобилей и автобусов и более 9 млн человек. Основной поток приходится на летний сезон - с 1 мая турпоток составил более 6 млн человек, границу пересекли около 1 млн транспортных средств, включая 30 тыс экскурсионных автобусов, приезжающих в Абхазию на день.

Нагрузка на пункт пропуска Адлер в туристический сезон сильно вырастает и превышает пропускную способность пункта в семь раз: на пике в сутки границу переходит 71 тыс человек в обоих направлениях, пересекает почти 13 тыс автомобилей.

Напомним, перейти границу с Абхазией можно круглосуточно, таможня работает 24 часа в сутки, в курортный сезон в усиленном режиме. Для автомобилистов открыты 27 полос движения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россиянин погиб в Абхазии

Россиянин погиб в Абхазии

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Россиянин пропал без вести в Абхазии

Россиянин пропал без вести в Абхазии

Названы города, где любят отдыхать туристы-одиночки в России

Названы города, где любят отдыхать туристы-одиночки в России

Гагра вошла в топ-5 мест для отдыха в сентябре

Гагра вошла в топ-5 мест для отдыха в сентябре

Более 5 миллионов россиян отдохнули летом за границей

Более 5 миллионов россиян отдохнули летом за границей

Абхазия и Турция стали самыми популярными направлениями лета

Абхазия и Турция стали самыми популярными направлениями лета

Россияне полюбили Гагру

Россияне полюбили Гагру

Поезд &quot;Рица&quot; в Абхазию: расписание, цена и маршрут в 2024 году

Поезд "Рица" в Абхазию: расписание, цена и маршрут в 2024 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы