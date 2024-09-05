Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Цены на поездки в Абхазию в августе несколько снизились – так же, как и на путешествия в страны Южного Кавказа в целом, следует из данных Росстата. А вот отдых в ОАЭ, Египте и Турции стал дороже.

Отдохнуть в Абхазии в августе 2024 можно было за меньшую, по сравнению с июлем, цену, такие данные по инфляции за прошлый месяц опубликовал Росстат.

В целом услуги в сфере зарубежного туризма в августе относительно июля подорожали на 3,77%. Однако цены на поездки в страны Южного Кавказа, в том числе в Абхазию, наоборот, снизились на 4%.

По многим зарубежным направлениям отдых подорожал. Поездки в ОАЭ выросли в цене более чем на 11%. Отдохнуть в Египет стоило более чем на 8% дороже. Некоторые страны Юго-Восточной Азии подорожали на 5,5%, а побывать с туристическими целями в Турции стало дороже почти на 5%.

В то же время, дешевле на 12% стал отдых на Черном море в России. Упали в цене и речные круизы по России – на 7%.