Когда закончится купальный сезон в Абхазии в 2024 году?

Купальный сезон на Черном море в Абхазии заканчивается официально 15 октября 2024 года, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС республики.
"Но теплая погода располагает к приятному времяпрепровождению у воды"
– министерство
В ведомстве сообщили, что за 2024 год было зарегистрировано в общей сложности восемь происшествий, в результате которых погибли два человека, шестеро были спасены.
В МЧС напомнили, что во время отдыха на море нельзя забывать о правилах безопасности.
- Нельзя заходить в море во время шторма.
- Опасно купаться после употребления алкоголя.
- Необходимо все время присматривать за детьми, даже если они на берегу.
- При катании на маломерных судах спасательные жилеты должны носить и водители, и пассажиры.
Купальный сезон в Абхазии
Стоит отметить, что купальный сезон в Абхазии начинается раньше и заканчивается позже, чем на остальных курортах черноморского побережья бывшего СССР.
Купаться можно начинать с середины мая. Массовое купание стартует в июне.
Морская вода остается теплой до середины или даже конца октября.
Официальное закрытие купального сезона фактически не означает запрета на купание, однако спасателей и спасательной инфраструктуры на пляжах уже не будет.