Когда закончится купальный сезон в Абхазии в 2024 году?

Официальные сроки закрытия купального сезона назвали в МЧС Абхазии. В ведомстве также напомнили о правилах безопасности во время отдыха на море.

Купальный сезон на Черном море в Абхазии заканчивается официально 15 октября 2024 года, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС республики.

"Но теплая погода располагает к приятному времяпрепровождению у воды"

– министерство

В ведомстве сообщили, что за 2024 год было зарегистрировано в общей сложности восемь происшествий, в результате которых погибли два человека, шестеро были спасены.

В МЧС напомнили, что во время отдыха на море нельзя забывать о правилах безопасности.

Нельзя заходить в море во время шторма.

Опасно купаться после употребления алкоголя.

Необходимо все время присматривать за детьми, даже если они на берегу.

При катании на маломерных судах спасательные жилеты должны носить и водители, и пассажиры.

Купальный сезон в Абхазии

Стоит отметить, что купальный сезон в Абхазии начинается раньше и заканчивается позже, чем на остальных курортах черноморского побережья бывшего СССР.

Купаться можно начинать с середины мая. Массовое купание стартует в июне.

Морская вода остается теплой до середины или даже конца октября.

Официальное закрытие купального сезона фактически не означает запрета на купание, однако спасателей и спасательной инфраструктуры на пляжах уже не будет.