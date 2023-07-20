Вестник Кавказа

Брат Хабиба подерется с первым чемпионом UFC из Грузии

Брат Хабиба подерется с первым чемпионом UFC из Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умару Нурмагомедову предстоит побороться за чемпионский пояс UFC. Его соперником будет новый обладатель титула Мераб Двалишвили. Ранее грузин одолел Шона О’Мэлли.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов получит возможность сразиться в чемпионском поединке UFC в легчайшей весовой категории.

Его соперником должен стать грузинский спортсмен Мераб Двалишвили, который в воскресенье на турнире в Лас-Вегасе завоевал титул чемпиона промоушена.

Отмечается, что руководство бойцовской организации намерено организовать встречу Нурмагомедова и Двалишвили в октагоне в начале 2025 года. О месте проведения пока не говорится.

Ранее Двалишвили одержал победу над представителем США Шоном О’Мэлли и стал первым представителем Грузии, который завоевал чемпионский титул промоушена.

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