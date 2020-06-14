Умара Нурмагомедова назвали легким соперником

Мераб Двалишвили назвал Умара Нурмагомедова легким соперником. На выходных грузинскому бойцу предстоит сразиться с американцем Шоном О’Мэлли.

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал, что он думает о россиянине Умаре Нурмагомедове и потенциальном поединке с ним.

Двалишвили отметил, что не выбирает себе соперников и готов драться с любым, кого ему предложат в UFC. По его словам, было бы прекрасно, если соперником станет Умар.

При этом спортсмен считает Нурмагомедова легким соперником и добавил, что будет доминировать над ним. Двалишвили уверен, что Умар не будет проблемой.

Стоит добавить, что 15 сентября Двалишвили подерется с действующим чемпионом UFC среди легчайшевесов американцем Шоном О’Мэлли.