Вестник Кавказа

Франция пообещала вооружить Армению

Франция пообещала вооружить Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Франция продолжит сотрудничество с Арменией в сфере обороны, заявил глава МИД Франции.  По его словам, у Армении «должна быть возможность защищаться».

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил о том, что Париж продолжит сотрудничать с Арменией в сфере обороны и безопасности. Данное заиление было сделано в ходе переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Французский министр заявил, что Армения должна иметь возможность защищать территориальную целостность и суверенитет. Одновременно дипломат подчеркнул, что оборонное сотрудничество двух стран не нацелено на эскалацию в регионе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Франции едет в Армению

Глава МИД Франции едет в Армению

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже

Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже

Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева с медалью Паралимпиады

Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева с медалью Паралимпиады

Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с золотом на Паралимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с золотом на Паралимпиаде

Сборные Азербайджана и Турции по паратхэквондо стали лучшими на Паралимпиаде в Париже

Сборные Азербайджана и Турции по паратхэквондо стали лучшими на Паралимпиаде в Париже

Гига Очхикидзе принес Грузии первое &quot;золото&quot; Паралимпиады в Париже

Гига Очхикидзе принес Грузии первое "золото" Паралимпиады в Париже

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Азербайджанский паратхэвондист стал чемпионом Паралимпиады

Азербайджанский паратхэвондист стал чемпионом Паралимпиады

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы