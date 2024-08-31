Франция пообещала вооружить Армению

Франция продолжит сотрудничество с Арменией в сфере обороны, заявил глава МИД Франции. По его словам, у Армении «должна быть возможность защищаться».

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил о том, что Париж продолжит сотрудничать с Арменией в сфере обороны и безопасности. Данное заиление было сделано в ходе переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Французский министр заявил, что Армения должна иметь возможность защищать территориальную целостность и суверенитет. Одновременно дипломат подчеркнул, что оборонное сотрудничество двух стран не нацелено на эскалацию в регионе.