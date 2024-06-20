Вестник Кавказа

Глава МИД Франции едет в Армению

Стефан Сежурне
© Фото: соцсети Стефана Сежурне
Руководитель французского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с армянским коллегой. Они состоятся в рамках визита Стефана Сежурне в республику Южного Кавказа.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне завтра приедет с двухдневным визитом в Армению. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 14 сентября на страницах армянского МИД в социальных сетях.

В ходе поездки глава французского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с местным коллегой Араратом Мирзояном.

"В МИД Армении 16 сентября состоится официальная встреча министров иностранных дел Армении и Франции, после которой состоится совместная пресс-конференция Арарата Мирзояна и Стефана Сежурне"

– МИД Армении

Другие детали предстоящего визита Сежурне не сообщаются.

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