Глава МИД Франции едет в Армению

Руководитель французского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с армянским коллегой. Они состоятся в рамках визита Стефана Сежурне в республику Южного Кавказа.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне завтра приедет с двухдневным визитом в Армению. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 14 сентября на страницах армянского МИД в социальных сетях.
В ходе поездки глава французского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с местным коллегой Араратом Мирзояном.
"В МИД Армении 16 сентября состоится официальная встреча министров иностранных дел Армении и Франции, после которой состоится совместная пресс-конференция Арарата Мирзояна и Стефана Сежурне"
– МИД Армении
Другие детали предстоящего визита Сежурне не сообщаются.