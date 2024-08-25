Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Премьер-министр Армении направил новому премьеру Франции поздравления с назначением на высокий пост. Никол Пашинян заявил, что с нетерпением ожидает приезда Мишеля Барнье в Ереван.

Армянский премьер Никол Пашинян послал только что назначенному президентом Эммануэлем Макроном французскому премьеру Мишелю Барнье теплое поздравление, которое содержит и приглашение посетить Ереван. Его текст опубликован на сайте главы армянского правительства.

В послании Пашинян выразил уверенность, что опыт Барнье помогут ему послужить на благо Франции. Он также заявил о приверженности развитию армяно-французских отношений, включая и экономическое сотрудничество.

Кроме того, армянский премьер уверен в продолжении тесного сотрудничества правительств обеих стран. Он напомнил и о роли, которую сыграл Барнье в установлении особых отношений Еревана и Парижа, высоко оценил внимание французского политика к армянской тематике, выразил признательность за прежний его визит в Армению.

"С нетерпением жду Вашего официального визита в Армению в ближайшем будущем, который станет прекрасным поводом для обсуждения вопросов расширения развивающегося сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ"

– Никол Пашинян