Франция арестовала Павла Дурова по возвращении из Баку

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту. В столицу Франции он прибыл из Азербайджана, где пробыл неделю с рабочим визитом. Следователи обвиняют его в ряде тяжких уголовных преступлений.

Создателя мессенджера Telegram Павла Дурова накануне задержали в французском аэропорту, передают медиа Франции. Со слов бизнесмена, это произошло в аэропорту Ле-Бурже недалеко от Парижа в восемь вечера по местному времени (девять вечера мск).

Во Францию он прилетел из Азербайджана, где находился в рабочей поездке всю неделю, на частном самолете в сопровождении телохранителя и помощницы. В Париже он планировал провести буквально один вечер – у него был назначен ужин.

Предприниматель знал, что он находится в розыске во Франции, но все равно решил приехать в страну. Ранее стало известно, что Дуров получил французское гражданство в августе 2021 года.

Почему арестовали Павла Дурова?

СМИ Франции утверждают, что Дуров не содействовал правоохранительным органам страны в поимке преступников, которые выбрали Telegram в качестве платформы для совершения правонарушений.

Кроме того, его обвиняют в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве, пособничеству терроризму и преступлении против детей.

Французские следователи считают Дурова не прямым исполнителем всех этих преступлений, а соучастником, так как в его мессенджере отсутствовала модерация, что дало возможность осуществить злоумышленникам свои планы.

По данным некоторых французских журналистов, ему грозит до 20 лет лишения свободы.