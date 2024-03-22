Вестник Кавказа

Кремль призвал Дурова следить за Telegram

Кремль призвал Дурова следить за Telegram
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле сообщили, что Павлу Дурову следует внимательно следить за Telegram. Там же подчеркнули, что планов по блокировке мессенджера в России нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Павлу Дурову следует обратить внимание на то, что Telegram стал использоваться в террористических целях.

"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в настоящее время нет никаких планов по блокировке мессенджера в России.

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