Количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143

МЧС обновило список жертв теракта, произошедшего в Московской области в прошлую пятницу. Террористическая атака унесла жизни минимум 143 человек.
МЧС опубликовало новый список погибших в ходе нападения группы боевиков на "Крокус Сити Холл".
В обновленном перечне, представленном на сайте ведомства, находятся 143 человека.
Согласно информации СКР, к настоящему времени удалось опознать тела 84 погибших.
Теракт в Крокусе
Вечером 22 марта группа боевиков вошла в концертный зал и начала расстреливать людей, которые пришли на выступление музыкального коллектива "Пикник". После этого террористы подожгли зал и скрылись. В результате пожара у зала рухнула крыша, а сам он полностью выгорел.