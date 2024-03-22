Вестник Кавказа

Количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143

Количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143
МЧС обновило список жертв теракта, произошедшего в Московской области в прошлую пятницу. Террористическая атака унесла жизни минимум 143 человек.

МЧС опубликовало новый список погибших в ходе нападения группы боевиков на "Крокус Сити Холл".

В обновленном перечне, представленном на сайте ведомства, находятся 143 человека.

Согласно информации СКР, к настоящему времени удалось опознать тела 84 погибших.

Теракт в Крокусе

Вечером 22 марта группа боевиков вошла в концертный зал и начала расстреливать людей, которые пришли на выступление музыкального коллектива "Пикник". После этого террористы подожгли зал и скрылись. В результате пожара у зала рухнула крыша, а сам он полностью выгорел.

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