Количество пострадавших в "Крокусе" достигло 360 человек

Центр медицины катастроф озвучил новые данные о количестве пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Число возросло до 360.

Возросло число граждан, которые пострадали при нападении террористов на "Крокус сити холл". По информации Центра медицины катастроф количество достигло 360 человек, среди них 11 детей.

"По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей"

– Центр медицины катастроф

По информации центра внебольничная помощь была оказана 205 гражданам, в медучреждениях находились 92 человека, 63 из них были выписаны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что рост числа пострадавших связан тем, что граждане пребывали в шоке и не сразу приходили в больницы за помощью.

Это объясняет рост количества раненых спустя несколько суток после трагедии.

По данным вице-премьера медпомощь была оказана всем.