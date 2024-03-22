Поисковая операция в "Крокусе" завершена - МЧС

Поиски погибших и пострадавших в "Крокус сити холле" окончены. Всего в результате теракта погибли 139 человек, среди них несколько иностранцев.

Спасатели завершили работы в "Крокус сити холле", согласно окончательным данным, жертвами теракта стали 139 человек.

На данный момент под завалами здания концертного зала в Красногорске не осталось людей, поисковая операция продлилась четыре дня. Большая часть погибших, 120 человек, опознаны. Среди жертв атаки оказались не только россияне, но и граждане Армении - две женщины, двое граждан Белоруссии, женщина из Приднестровья. Также в списке погибших две гражданки Киргизии, сотрудницы "Крокуса", однако в МИД республики отметили, что генетические экспертизы еще не завершились.

В списке пострадавших 182 человека, из них половина остается в больницах.

Правоохранителями задержаны 11 человек. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что показания задержанных указывают на украинский след, кроме того отношение к теракту могут иметь США и Великобритания.