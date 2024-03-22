МЧС обновило список погибших в "Крокусе"

В результате террористической атаки на концертный зал погибли по меньшей мере 139 человек, сообщает СКР. К настоящему времени опознаны тела 120 жертв.

На сайте МЧС появился новый список жертв теракта, произошедшего в минувшую пятницу в "Крокус Сити Холле".

К настоящему времени удалось опознать 120 человек.

Теракт в Крокусе

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами боевиков вошла в концертный зал и открыла огонь по людям, пришедшим на выступление музыкального коллектива "Пикник". Затем они подожгли зал и скрылись. В результате пожара у зала рухнула крыша, а сам он полностью выгорел. По данным СКР, теракт унес жизни 139 человек, пострадали 182.