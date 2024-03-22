Вестник Кавказа

Как выглядит сгоревший Крокус сити холл после теракта: цветы, игрушки, соболезнования

"Вестник Кавказа"
Люди продолжают нести цветы к зданию Крокус сити холла, уничтоженному огнем во время теракта 22 марта. Стихийный мемориал возник почти сразу после трагедии.

Четверо суток прошло со времени страшного теракта в Крокус сити холле, унесшего жизни 139 человек. Спасательная и поисковая операция завершены. Но люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу, возникшему у оцепленного сгоревшего здания.

Море цветов. Цветы лежат и на ограждении дороги на пути к Крокусе. Две машины цветов накануне привезли сюда представители таджикского народа. Они установили табличку со словами глубокого соболезнования.

В воздухе все еще пахнет гарью. Черный остов сгоревшего концертного зала четко вырисовывается на фоне бледного неба. Люди вокруг молчат.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
1100 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Будущий диалог России и США прокомментировал Песков

Будущий диалог России и США прокомментировал Песков

Россия и США сядут за стол переговоров

Россия и США сядут за стол переговоров

Теракт в &quot;Крокус Сити холле&quot; объединил Южный Кавказ

Теракт в "Крокус Сити холле" объединил Южный Кавказ

МИД Ирана после теракта в &quot;Крокусе&quot; снова призвал мир к борьбе с терроризмом

МИД Ирана после теракта в "Крокусе" снова призвал мир к борьбе с терроризмом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы