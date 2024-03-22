Как выглядит сгоревший Крокус сити холл после теракта: цветы, игрушки, соболезнования

Люди продолжают нести цветы к зданию Крокус сити холла, уничтоженному огнем во время теракта 22 марта. Стихийный мемориал возник почти сразу после трагедии.

Четверо суток прошло со времени страшного теракта в Крокус сити холле, унесшего жизни 139 человек. Спасательная и поисковая операция завершены. Но люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу, возникшему у оцепленного сгоревшего здания.

Море цветов. Цветы лежат и на ограждении дороги на пути к Крокусе. Две машины цветов накануне привезли сюда представители таджикского народа. Они установили табличку со словами глубокого соболезнования.

В воздухе все еще пахнет гарью. Черный остов сгоревшего концертного зала четко вырисовывается на фоне бледного неба. Люди вокруг молчат.