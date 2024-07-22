Рейс Ереван-Москва вылетел из Астрахани спустя 11 часов

Самолет "Аэрофлота", следовавший из Еревана в российскую столицу выполнил вынужденную посадку в Астрахани. Полет возобновился по маршруту спустя 11 часов.
Ночной рейс компании "Аэрофлот" из Армении в Москву днем в понедельник вылетел из Астрахани, где самолет вынужденно сел из-за того, что пассажиру стало плохо.
"Рейс SU1869 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 02:12 (01:12 мск - ИФ) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров"
– астраханский аэропорт
Пассажир был передан медикам, остальные путешественники после 11-часового ожидания продолжили полет.
"Рейс вылетел в 13:29 (12:29 мск)"
– аэропорт