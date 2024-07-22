Вестник Кавказа

Рейс Ереван-Москва вылетел из Астрахани спустя 11 часов

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самолет "Аэрофлота", следовавший из Еревана в российскую столицу выполнил вынужденную посадку в Астрахани. Полет возобновился по маршруту спустя 11 часов.

Ночной рейс компании "Аэрофлот" из Армении в Москву днем в понедельник вылетел из Астрахани, где самолет вынужденно сел из-за того, что пассажиру стало плохо.

"Рейс SU1869 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 02:12 (01:12 мск - ИФ) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров"

– астраханский аэропорт

Пассажир был передан медикам, остальные путешественники после 11-часового ожидания продолжили полет.

"Рейс вылетел в 13:29 (12:29 мск)"

 – аэропорт

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