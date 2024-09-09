McLaren выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Впервые первое место в Гран-при Азербайджана «Формулы-1» занял пилот из команды «McLaren». Им оказался австралиец Оскар Пиастри.

Главная гонка Гран-при Азербайджана «Формулы-1» завершена. По ее итогам, первое место досталось пилоту команды «McLaren» Оскару Пиастри. Для него это второй подиум в карьере, а для команды первая победа в Баку. До этого там побеждали только команды «Mercedes» и «Red Bull».

На втором месте оказался Шарль Леклер из «Ferrari». Он стартовал с поул-позиции и после потери лидерства всю гонку ожесточенно боролся с австралийцем. Третье место досталось болиду Джорджа Рассела из «Mercedes».

Третье место ему удалось занять после аварии Карлоса Сайнса («Ferrari») и Серхио Переса («Red Bull») буквально в самом конце гонки – на 50 круге из 51.

Другой пилот «McLaren» Ландо Норрис оказался на четвертом месте. До него он преодолел путь аж с 14 позиции. Следом за ним идет действующий чемпион и главный соперник Макс Ферстаппен из «Red Bull».

К сожалению, гонку не смогли завершить не только Сайнс и Перес, но и два других пилота – Юки Цунода из «Racing Bulls» и Лэнс Стролл из «Aston Martin».