McLaren выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Главная гонка Гран-при Азербайджана «Формулы-1» завершена. По ее итогам, первое место досталось пилоту команды «McLaren» Оскару Пиастри. Для него это второй подиум в карьере, а для команды первая победа в Баку. До этого там побеждали только команды «Mercedes» и «Red Bull».
На втором месте оказался Шарль Леклер из «Ferrari». Он стартовал с поул-позиции и после потери лидерства всю гонку ожесточенно боролся с австралийцем. Третье место досталось болиду Джорджа Рассела из «Mercedes».
Третье место ему удалось занять после аварии Карлоса Сайнса («Ferrari») и Серхио Переса («Red Bull») буквально в самом конце гонки – на 50 круге из 51.
Другой пилот «McLaren» Ландо Норрис оказался на четвертом месте. До него он преодолел путь аж с 14 позиции. Следом за ним идет действующий чемпион и главный соперник Макс Ферстаппен из «Red Bull».
К сожалению, гонку не смогли завершить не только Сайнс и Перес, но и два других пилота – Юки Цунода из «Racing Bulls» и Лэнс Стролл из «Aston Martin».