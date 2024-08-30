"Формула 1" стартует в Баку

В пятницу, 13 сентября, на улицах Баку стартует 17-й этап сезона "Формулы-1". Спортивное событие, которое привлекает внимание миллионов болельщиков со всего мира, обещает быть захватывающим и напряженным.
Свободные заезды и порядковый тур: первый день соревнований
Первый день Гран-при Азербайджана "Формулы-1" начнется с проведения свободных заездов команд "Формулы-1" и "Формулы-2", а также порядкового тура. Участники смогут оценить состояние трассы, настроиться и подготовиться к основному этапу соревнования.
Спринтерские гонки: второй день турнира
На следующий день, 14 сентября, второй день гонок обещает быть не менее захватывающим. Состоится 3-й свободный заезд команд "Формулы-1", порядковый заезд и короткие спринтерские гонки команд "Формулы-2".
Окончание Гран-при Азербайджана: решающий день соревнований
И, наконец, главные соревнования Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдут 15 сентября. В этот день будут определены победители в "Формуле-1" и "Формуле-2".