Баку готовится принять «Формулу 1»

В преддверии Гран-при «Формулы 1» на некоторых улицах Баку вводят ограничения для автотранспорта. Их снимут после окончания мероприятия и демонтажа всех конструкций.

Движение на нескольких дорогах Баку будет перекрыто. Город начнет готовиться к сентябрьскому Гран-при Азербайджана «Формулы 1». Меры коснутся городского пространства от пересечения улицы Хагани с проспектом Бюльбюля до пересечения с улицей Пушкина.

Помимо этого, движение транспорта перекроют от пересечения улицы Азиза Алиева, улицы Истиглалият и проспекта Азербайджана до пересечения проспекта Нефтяников Азиза Алиева.

Ограничения начнут действовать с восьми утра завтрашнего дня. Их снимут 17 сентября после окончания мероприятия. Важно, что они не коснутся пешеходов.

Напомним, что Гран-при «Формулы 1» в азербайджанской столице проходит с 2017 года. В 2024 году оно состоится 13-15 сентября.