Вестник Кавказа

Минводы примут форум по развитию туриндустрии

Минводы примут форум по развитию туриндустрии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минеральных Водах в начале октября пройдет ежегодный «FTT-2024: Форум туристических территорий». Основное внимание на нем будет уделено внедрению IT-решений в туриндустрию и роли франчайзинга в развитии территорий.

Каждый год в начале октября в Минеральных Водах проходит ежегодный – Форум туристических территорий (FTT-2024). Предстоящий форум пройдет с 3 по 6 октября в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». Мероприятие обещает стать значимым событием для туристической индустрии. Основное внимание на мероприятии будет уделено внедрению информационно-технологических решений в сферу туризма и роли франчайзинга в развитии территорий.

«Решение включить франчайзинг в индустрию туризма и регионального развития является крайне своевременным, поскольку на мировом уровне франчайзинг охватывает около 90% туристической отрасли. Такие модели широко применяются в сфере размещения, индустрии гостеприимства, сервисных услуг, логистики и в работе турагентств. На предстоящем форуме мы покажем концепции в индустрии гостеприимства, решения для ритейла, сервисные объекты и несколько франшиз для запуска объектов размещения. Кроме того, участие коллег из стран ЕАЭС и зарубежных франшиз обогатит наш опыт лучшими международными практиками»

 — отметил директор Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью современной туристической индустрии. На форуме FTT-2024 IT-эксперты, представители стартапов и крупных компаний обсудят актуальные тенденции в области внедрения IT-решений. Особое внимание будет уделено технологиям и инновациям, способным улучшить качество обслуживания туристов, оптимизировать процессы управления гостиничным бизнесом, а также повысить безопасность путешественников.

Электронные бронирования, цифровые платформы для подбора туров, виртуальные туры, системы управления отелями и гостиницами - все это лишь малая часть технологий, которые уже прочно вошли в повседневную практику туристических компаний. На форуме будут рассмотрены не только существующие решения, но и перспективные разработки, которые могут кардинально изменить отрасль в будущем.

Кроме того, на форуме FTT-2024 эксперты рассмотрят практические примеры успешного использования франчайзинга в сфере туризма, а также выявят ключевые стратегии, способствующие расширению сетевых форматов предпринимательства. 

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