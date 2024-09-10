Вестник Кавказа

Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье

Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две аварии случились сегодня на трассе на Ставрополье. Причина – ухудшение видимости на дороге, возникшее в результате возгорания в полях.

В Ставропольском крае из-за задымления трассы произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием 7 транспортных средств. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

"Из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части на 336 км автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды"

– пресс-служба ГАИ

В результате происшествий ни один гражданин не пострадал.

Ранее сообщалось, что за 14 и 15 сентября на Ставрополье произошло 94 пожара, 72 из которых – ландшафтные.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
555 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ставропольском Левокумском тушат пожар рядом с СТО

В ставропольском Левокумском тушат пожар рядом с СТО

ЧП в Абхазии: человека ушибло спиленным деревом

ЧП в Абхазии: человека ушибло спиленным деревом

Снесенная ветром крыша кубанской школы стала причиной уголовного дела

Снесенная ветром крыша кубанской школы стала причиной уголовного дела

Двое детей пострадали при пожаре в Дагестане

Двое детей пострадали при пожаре в Дагестане

Россиянин погиб в Абхазии

Россиянин погиб в Абхазии

Строитель упал с 10 этажа в Ереване

Строитель упал с 10 этажа в Ереване

Смерть женщины и ребенка в лифте в Дербенте: открыто уголовное дело

Смерть женщины и ребенка в лифте в Дербенте: открыто уголовное дело

ДТП в Армении привело к смерти водителя

ДТП в Армении привело к смерти водителя

Ночная стрельба в Ереване произошла из-за спора водителей

Ночная стрельба в Ереване произошла из-за спора водителей

Склад горел в Ставрополе

Склад горел в Ставрополе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы