Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье

Две аварии случились сегодня на трассе на Ставрополье. Причина – ухудшение видимости на дороге, возникшее в результате возгорания в полях.

В Ставропольском крае из-за задымления трассы произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием 7 транспортных средств. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

"Из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части на 336 км автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды"

– пресс-служба ГАИ

В результате происшествий ни один гражданин не пострадал.

Ранее сообщалось, что за 14 и 15 сентября на Ставрополье произошло 94 пожара, 72 из которых – ландшафтные.