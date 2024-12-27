Власти Грузии готовы перезагрузить отношения с США

Глава грузинского правительства сообщил о намерении властей перезагрузить отношения с США. При этом он подчеркнул, что многое в этом вопросе будет зависеть от нового американского президента.

Грузия готова перезагрузить отношения с Соединенными Штатами при новом американском президенте Дональде Трампе. Такое заявление сделал премьер-министр республики, выступая 20 января на заседании правительства.

"Мы еще раз можем зафиксировать нашу готовность и желание существенно перезагрузить отношения, возобновить с чистого листа стратегические отношения с США. Мы надеемся, что у нас в этом направлении будут важные успехи"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что последние четыре года получились тяжелыми для всего мира, а в Грузии за это время было целых четыре попытки революции. Он рассчитывает, что ближайшее четырехлетие, когда у власти в США будет находиться Дональд Трамп, получится намного более спокойным, что положительным образом скажется и на Грузии.

Кобахидзе также пожелал успехов избранному главе Белого дома в борьбе с глубинным государством.

"У президента Трампа очень амбициозный план – это план победы над дипстейтом (глубинным государством – прим. ред.), и мы хотим пожелать успехов президенту Трампу в этом деле. Победа в этом деле будет иметь решающее значение в нормализации грузино-американских отношений"

– грузинский премьер-министр