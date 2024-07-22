Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Баку

Рейс из Москвы в Дубай был прерван из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Самолет вынужденно приземлился в Баку.
Утром в понедельник самолет перевозчика "Аэрофлот" выполнил вынужденную посадку в Баку. Международный авиарейс выполнялся из Москвы, самолет направлялся в Дубай.
"Причиной (вынужденной посадки - ред) стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск)"
– воздушная гавань "Гейдар Алиев"
В Баку медики оказали помощь пассажирке. Было принято решение о госпитализации женщины.
Самолет произвел дозаправку и в 8:43 по местному времени (07:43 мск) вылетел в направлении Дубая.