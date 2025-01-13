Вестник Кавказа

Пожар в администрации дагестанского села потушен

Пожар в администрации дагестанского села потушен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в администрации села Унцукуль в Дагестане произошел пожар. Сегодня в МЧС сообщили о полной ликвидации огня. Причины его возникновения еще неизвестны.

Спасатели полностью справились с пожаром в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, рассказали в республиканском МЧС.

Огонь начал распространяться с кровли здания. Над его ликвидацией трудились 37 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Они также облили здание и разобрали конструкции, чтобы избежать повторного возгорания. Точные причины пожара еще предстоит выяснить.

Площадь возгорания достигла 450 кв м. В результате происшествия все остались невредимы.

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