Пожар в администрации дагестанского села потушен

Накануне в администрации села Унцукуль в Дагестане произошел пожар. Сегодня в МЧС сообщили о полной ликвидации огня. Причины его возникновения еще неизвестны.

Спасатели полностью справились с пожаром в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, рассказали в республиканском МЧС.

Огонь начал распространяться с кровли здания. Над его ликвидацией трудились 37 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Они также облили здание и разобрали конструкции, чтобы избежать повторного возгорания. Точные причины пожара еще предстоит выяснить.

Площадь возгорания достигла 450 кв м. В результате происшествия все остались невредимы.