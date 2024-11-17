Вестник Кавказа

Как стресс разрушает тело? Психолог Филяев о психосоматике

В новом выпуске наш гость, известный психолог Михаил Филяев, делится своими взглядами на психосоматику — увлекательное направление, которое исследует, как наши мысли и эмоции влияют на здоровье. Михаил расскажет, почему нервы становятся главным источником болезней, как стресс разрушает тело, и что значит фраза «болезни живут в голове»

Мы обсудим:
🔴 как эмоциональное напряжение запускает проблемы со здоровьем;
🔴 почему стресс так вреден и как его минимизировать;
🔴 какова реальная связь между эмоциями и телом;
🔴 когда стресс становится первопричиной физического недомогания;
🔴 какие болезни легче всего вылечить при помощи психосоматики

Кроме того, Михаил объяснит, как каждый человек может взять под контроль своё эмоциональное состояние и избавиться от болезней, изменив мышление. Мы затронем противоречивую тему: действительно ли все болезни от нервов? Гость даст практические

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