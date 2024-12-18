Вестник Кавказа

Число отелей на Северном Кавказе увеличилось втрое с 2010 года

Число отелей на Северном Кавказе увеличилось втрое с 2010 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СКФО празднует 15-летний юбилей с момента создания в текущем году. За это время в регионах округа число отелей выросло в 3 раза, безработица снизилась вдвое.

С момента создания СКФО 15 лет назад в его регионах число объектов размещения увеличилось в 3 раза, рассказал представитель российского президента в округе Юрий Чайка.

"Объединив семь братских субъектов российского Кавказа в общем стремлении расширять и укреплять интеграционные процессы, поступательно улучшать уровень и качество жизни людей, Северо-Кавказский федеральный округ стал одним из самых динамично развивающихся макрорегионов страны"

- Юрий Чайка

Он подчеркнул, что большинство показателей Северного Кавказа превышают среднероссийские: с 2010 года в СКФО возведено свыше 72 млн кв м жилья, объем выпуска молочной продукции увеличился в 5 раз.

Помимо этого, республики СКФО показали отличные показатели по безработице: она снизилась в 2 раза за последние 15 лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
475 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туризм на Северном Кавказе оказался в кадровом дефиците

Туризм на Северном Кавказе оказался в кадровом дефиците

Власти оценили туристический потенциал Северного Кавказа на 2025 год

Власти оценили туристический потенциал Северного Кавказа на 2025 год

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

Снег обеспечил активную работу курортов СКФО и ЮФО

Снег обеспечил активную работу курортов СКФО и ЮФО

Кабмин РФ запретил майнинг

Кабмин РФ запретил майнинг

На &quot;Архызе&quot; смогут отдохнуть дети с нарушением здоровья

На "Архызе" смогут отдохнуть дети с нарушением здоровья

Северный Кавказ заинтересовал белорусских туристов

Северный Кавказ заинтересовал белорусских туристов

Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах

Кавказский инвестиционный форум 2025 проведут в Минводах

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Майнинг на Кавказе окажется вне закона

Майнинг на Кавказе окажется вне закона

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы