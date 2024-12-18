Число отелей на Северном Кавказе увеличилось втрое с 2010 года

СКФО празднует 15-летний юбилей с момента создания в текущем году. За это время в регионах округа число отелей выросло в 3 раза, безработица снизилась вдвое.

С момента создания СКФО 15 лет назад в его регионах число объектов размещения увеличилось в 3 раза, рассказал представитель российского президента в округе Юрий Чайка.

"Объединив семь братских субъектов российского Кавказа в общем стремлении расширять и укреплять интеграционные процессы, поступательно улучшать уровень и качество жизни людей, Северо-Кавказский федеральный округ стал одним из самых динамично развивающихся макрорегионов страны"

- Юрий Чайка

Он подчеркнул, что большинство показателей Северного Кавказа превышают среднероссийские: с 2010 года в СКФО возведено свыше 72 млн кв м жилья, объем выпуска молочной продукции увеличился в 5 раз.

Помимо этого, республики СКФО показали отличные показатели по безработице: она снизилась в 2 раза за последние 15 лет.