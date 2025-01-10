Меланья Трамп запустила новую криптовалюту

Меланья Трамп вслед за супругом Дональдом Трампом сообщила, что запускает собственную криптовалюту. Мемкоин уже поступил в продажу.
Меланья Трамп накануне инаугурации своего супруга Дональда Трампа объявила на своей странице в соцсети о запуске собственной криптовалюты.
"Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас"
– Меланья
Трамп Избранный президент поделился публикацией будущей первой леди на своей странице.
Ранее сам Трамп запустил мемкоин OFFICIAL TRUMP, который в считанные часы взлетел в стоимости в несколько раз. Именная криптовалюта Трампа принесла ему менее чем за сутки $25 млрд.