Вестник Кавказа

Меланья Трамп запустила новую криптовалюту

Меланья Трамп запустила новую криптовалюту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Меланья Трамп вслед за супругом Дональдом Трампом сообщила, что запускает собственную криптовалюту. Мемкоин уже поступил в продажу.

Меланья Трамп накануне инаугурации своего супруга Дональда Трампа объявила на своей странице в соцсети о запуске собственной криптовалюты.

"Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас"

– Меланья

Трамп Избранный президент поделился публикацией будущей первой леди на своей странице.

Ранее сам Трамп запустил мемкоин OFFICIAL TRUMP, который в считанные часы взлетел в стоимости в несколько раз. Именная криптовалюта Трампа принесла ему менее чем за сутки $25 млрд.

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