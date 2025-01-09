Вестник Кавказа

Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани

Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ветерану Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин Назрани". В октябре прошло года ему исполнилось 100 лет.

Ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову, который проживает в Ингушетии, присвоено звание "Почетный гражданин Назрани",

Участника ВОВ навестил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он выразил благодарность ветерану, а также поздравил его с присвоением данного звания.

В своем телеграм-канале руководитель региона подчеркнул, что Медарову в октябре 2024 года исполнилось 100 лет и он является единственный оставшийся в живых ветеран в Ингушетии.

Магомед Медаров родился в селе Сурхахи Назрановского района. Он ушел на фронт в 17-летнем возрасте летом 1941 года. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны и медалью "За отвагу".

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