Столетний ветеран ВОВ из Ингушетии стал почетным гражданином Назрани

Ветерану Великой Отечественной войны присвоили звание "Почетный гражданин Назрани". В октябре прошло года ему исполнилось 100 лет.

Ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову, который проживает в Ингушетии, присвоено звание "Почетный гражданин Назрани",

Участника ВОВ навестил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он выразил благодарность ветерану, а также поздравил его с присвоением данного звания.

В своем телеграм-канале руководитель региона подчеркнул, что Медарову в октябре 2024 года исполнилось 100 лет и он является единственный оставшийся в живых ветеран в Ингушетии.

Магомед Медаров родился в селе Сурхахи Назрановского района. Он ушел на фронт в 17-летнем возрасте летом 1941 года. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны и медалью "За отвагу".